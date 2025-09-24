Il Cosenza ora non scherza più: altro poker al “Marulla”, 4 reti al Giugliano

La contestazione è aperta, lo stadio sempre vuoto, ma a sorridere c’è almeno la squadra. Il Cosenza, ora, non scherza più. Le 4 reti al Catania non erano un caso. La squadra di Buscé gioca, e gioca bene. Segna, e segna tanto. Altre 4 reti, questa volta al Giugliano, nella gara del primo turno infrasettimanale stagionale del girone C di Serie C. La partita. Dopo un primo tempo senza reti, succede tutto nella ripresa. Uno-due pazzesco di Cannavò e Mazzocchi in avvio di secondo tempo, altro uno-due pazzesco di Garritano e Ricciardi nella parte finale di gara. Gol della bandiera ospite di Njambe per il 4-1 finale. Con questo risultato, il Cosenza è sesto, con 9 punti in graduatoria.