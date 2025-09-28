Il Cosenza non si ferma più, ora è 3°! Sbancata Siracusa, che torna a perdere e resta penultima

Vittoria a Siracusa e quinto posto utile consecutivo per la squadra rossoblu, che continua a isolarsi rispetto all'ambiente critico e avvelenato contro Guarascio

Siracusa-Cosenza

Un’altra vittoria, la seconda di fila e la terza nelle ultime quattro. Il Cosenza di Buscé comincia a fare la voce grossa e, senza considerare Benevento e Salernitana, che già iniziano a prendere il largo, si piazza al terzo posto in classifica nel girone C di Serie C. Vittoria a Siracusa e quinto posto utile consecutivo per la squadra rossoblu, che continua a isolarsi rispetto all’ambiente critico e avvelenato contro Guarascio. Buscé si conferma tecnico capace e competente e – nonostante un clima non semplice – continua a ottenere risultati importanti. In Sicilia finisce 0-1: marcatore è Mazzocchi, al 20′. Basta la sua rete, blindata per tutto il resto della gara, a regalare un altro successo ai Lupi.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 28 settembre

Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23 1-0

Ore 15.00
Benevento-Trapani 2-0
Casarano-Salernitana 2-2
Crotone-Casertana 0-1

Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania 0-0
Latina-Altamura 0-0
Siracusa-Cosenza 0-1

Ore 20.30
Monopoli-Cavese

Lunedì 29 settembre

Ore 20.30
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 16
  2. Salernitana 16
  3. Cosenza 12
  4. Casarano 12
  5. Catania 12
  6. Casertana 11
  7. Crotone 11
  8. Potenza 11
  9. Monopoli 11*
  10. Audace Cerignola 10
  11. Latina 8
  12. Altamura 7
  13. Picerno 6*
  14. Foggia 6*
  15. Giugliano 5*
  16. Trapani 4 (-8)
  17. Atalanta U23 4
  18. Sorrento 3*
  19. Siracusa 3
  20. Cavese 2

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30
Latina-Benevento

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30
Atalanta-Foggia

Ore 17.30
Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano

Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza

