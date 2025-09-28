Il Cosenza non si ferma più, ora è 3°! Sbancata Siracusa, che torna a perdere e resta penultima

Un’altra vittoria, la seconda di fila e la terza nelle ultime quattro. Il Cosenza di Buscé comincia a fare la voce grossa e, senza considerare Benevento e Salernitana, che già iniziano a prendere il largo, si piazza al terzo posto in classifica nel girone C di Serie C. Vittoria a Siracusa e quinto posto utile consecutivo per la squadra rossoblu, che continua a isolarsi rispetto all’ambiente critico e avvelenato contro Guarascio. Buscé si conferma tecnico capace e competente e – nonostante un clima non semplice – continua a ottenere risultati importanti. In Sicilia finisce 0-1: marcatore è Mazzocchi, al 20′. Basta la sua rete, blindata per tutto il resto della gara, a regalare un altro successo ai Lupi.
Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C
Domenica 28 settembre
Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23 1-0
Ore 15.00
Benevento-Trapani 2-0
Casarano-Salernitana 2-2
Crotone-Casertana 0-1
Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania 0-0
Latina-Altamura 0-0
Siracusa-Cosenza 0-1
Ore 20.30
Monopoli-Cavese
Lunedì 29 settembre
Ore 20.30
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 16
- Salernitana 16
- Cosenza 12
- Casarano 12
- Catania 12
- Casertana 11
- Crotone 11
- Potenza 11
- Monopoli 11*
- Audace Cerignola 10
- Latina 8
- Altamura 7
- Picerno 6*
- Foggia 6*
- Giugliano 5*
- Trapani 4 (-8)
- Atalanta U23 4
- Sorrento 3*
- Siracusa 3
- Cavese 2
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata
Venerdì 3 ottobre
Ore 20.30
Latina-Benevento
Sabato 4 ottobre
Ore 14.30
Atalanta-Foggia
Ore 17.30
Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano
Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza