Il Cosenza non si ferma più, ora è 3°! Sbancata Siracusa, che torna a perdere e resta penultima

Un’altra vittoria, la seconda di fila e la terza nelle ultime quattro. Il Cosenza di Buscé comincia a fare la voce grossa e, senza considerare Benevento e Salernitana, che già iniziano a prendere il largo, si piazza al terzo posto in classifica nel girone C di Serie C. Vittoria a Siracusa e quinto posto utile consecutivo per la squadra rossoblu, che continua a isolarsi rispetto all’ambiente critico e avvelenato contro Guarascio. Buscé si conferma tecnico capace e competente e – nonostante un clima non semplice – continua a ottenere risultati importanti. In Sicilia finisce 0-1: marcatore è Mazzocchi, al 20′. Basta la sua rete, blindata per tutto il resto della gara, a regalare un altro successo ai Lupi.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 28 settembre

Ore 12.30

Potenza-Atalanta U23 1-0

Ore 15.00

Benevento-Trapani 2-0

Casarano-Salernitana 2-2

Crotone-Casertana 0-1

Ore 17.30

Audace Cerignola-Catania 0-0

Latina-Altamura 0-0

Siracusa-Cosenza 0-1

Ore 20.30

Monopoli-Cavese

Lunedì 29 settembre

Ore 20.30

Giugliano-Sorrento

Picerno-Foggia

Classifica Serie C Girone C

Benevento 16 Salernitana 16 Cosenza 12 Casarano 12 Catania 12 Casertana 11 Crotone 11 Potenza 11 Monopoli 11* Audace Cerignola 10 Latina 8 Altamura 7 Picerno 6* Foggia 6* Giugliano 5* Trapani 4 (-8) Atalanta U23 4 Sorrento 3* Siracusa 3 Cavese 2

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia

Ore 17.30

Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Catania-Siracusa

Salernitana-Cavese

Trapani-Giugliano

Ore 17.30

Altamura-Potenza

Sorrento-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza