Il Corriere dello Sport compie 100 anni: Poste Italiane emette apposito francobollo

Poste Italiane comunica, che oggi 30 settembre 2025, “viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato al Corriere dello Sport, nel 100° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€. Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari”.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro filatelico dell’Officina Carte Valori e produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce un particolare della prima pagina de “Il Corriere dello Sport” che celebra la grande vittoria della nazionale italiana ai Campionati Mondiali di Calcio in Spagna del 1982, andata in edicola il 12 luglio di quell’anno indimenticabile del quotidiano sportivo. In alto spicca il logo del centenario della famosa testata giornalistica italiana. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R. È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.