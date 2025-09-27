Il Comune di Lamezia Terme lancia due nuovi strumenti: il canale Whatsapp e il calendario per scoprire gli eventi in città | INFO

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme compie un nuovo, importante passo verso un’informazione sempre più trasparente, accessibile e a misura di cittadino, presentando due nuovi strumenti di comunicazione digitale pensati per rafforzare il dialogo con la comunità e valorizzare le iniziative del territorio.

Un calendario unico per tutta la città

È online il nuovo Calendario Eventi, un portale unico e costantemente aggiornato per scoprire tutto ciò che accade a Lamezia Terme. Raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/eventi la piattaforma non si limita a raccogliere le iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, ma si apre a tutta la città. Associazioni, enti e organizzatori privati possono infatti contribuire a rendere il calendario ancora più ricco, inviando le informazioni sui propri eventi all’indirizzo email dedicato: eventi@comune.lamezia-terme.cz.it. Per garantire una comunicazione chiara ed efficace, si richiede di fornire i seguenti dati:

Titolo dell’evento, con luogo, data e ora

Una breve descrizione

Locandina o un’immagine rappresentativa

Contatti o link per maggiori informazioni

Notizie ed eventi in tempo reale con WhatsApp

Per un’informazione ancora più diretta e immediata, nasce il canale WhatsApp ufficiale della Città di Lamezia Terme. Iscrivendosi, i cittadini potranno ricevere notizie di pubblica utilità, aggiornamenti sui servizi, scoprire gli eventi in programma e rimanere sempre informati su ciò che accade in città. È possibile iscriversi tramite il link diretto https://whatsapp.com/channel/0029VbCB3OjHwXb2zzlKer2m o inquadrando l’apposito QR Code.

Le parole dell’Assessore Annalisa Spinelli

“Questi non sono solo strumenti tecnologici, ma un investimento sulla trasparenza e sulla partecipazione” sottolinea l’Assessore Annalisa Spinelli. “Vogliamo rendere la vita dei cittadini più semplice, offrendo un accesso diretto e immediato a tutto ciò che la nostra città ha da offrire. Il calendario unificato rafforza il senso di comunità, valorizzando ogni singola iniziativa, mentre il canale WhatsApp abbatte le distanze. È un altro passo fondamentale per costruire un’amministrazione moderna e al servizio di tutti”.