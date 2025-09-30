Il Commissario Montalbano, un successo senza tempo: cosa lo rende così impareggiabile?

Il Commissario Montalbano continua ancora a incantare il pubblico. Nato dalla penna di Andrea Camilleri, il Commissario Salvo Montalbano è un uomo burbero ma sagace, che con la sua inconfondibile sicilianità, il suo inseparabile rapporto con il mare e la buona cucina, lo rendono una delle figure più amate non solo in televisione, ma anche agli amanti della lettura narrativa.

La serie TV, interpretata magistralmente da Luca Zingaretti, si è rivelata un prodotto vincente per diversi motivi. Innanzitutto, ha saputo coniugare in un modo perfetto il legame che intercorre tra il giallo e la narrazione profonda della Sicilia, specialmente della zona sud-est dell’isola, scelta come illustrazione delle varie vicende. Infatti, i nomi dei quartieri protagonisti sono del tutto inventati: un esempio è la famosa casa di Montalbano, che nella finzione si trova a Vigata, ma nella realtà è Marinella, una frazione di Santa Croce Camerina (Ragusa).

Sono state realizzate ben 15 stagioni composte da 37 episodi. L’ultimo ciak nel 2021, quando è andata in onda l’ultima stagione. Da quel momento, il pubblico non rivive nuove avventure del Commissario Montalbano e la sua squadra. A causa della nostalgia, sono stati molti i fan a voler rivedere la serie tv, che, per svariato tempo, non era disponibile sulla piattaforma streaming, Rai Play. La svolta è arrivata recentemente, con la messa in onda in prima serata su Rai 1, e l’arrivo della serie tv su Rai Play.

Nonostante sia coinciso con programmi e pellicole importanti, la messa in onda dell’amato Commissario ha stravinto sulla concorrenza. I numeri parlano chiaro: lo scorso 24 settembre, la serie tv ha toccato il 21,9% di share, nonostante si trattasse di una replica. Un risultato importante, per una serie tv diventata, da tempo, la colonna portante della Rai. Non ci resta che gustarci, ancora una volta, le vicende spassose e mai banali del Commissario Montalbano, cui successo è ormai intramontabile.