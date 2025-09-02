Il Catania vuole il tris, ma di fronte c’è un ostico Monopoli: attiva la prevendita, la società si aspetta il pienone al “Massimino” | PREZZI

StrettoWeb

Prima vinta (ampiamente), seconda pure e – come si dice in questi casi – non c’è due senza tre. Il Catania vuole sfruttare la scia dell’entusiasmo relativo a un inizio di stagione esaltante, ma in linea con le aspettative, le aspettative di una società che quest’anno si attende il salto in Serie B, alla luce degli investimenti importanti. La gente lo ha capito e in occasione della gara d’esordio contro il Foggia ha fatto registrare il quasi pienone, con oltre 17.500 persone. Ora, dopo le vittoria a Cava de’ Tirreni, la compagine di Toscano torna a casa, per sfidare un ostico Monopoli, che domenica sera ha sbancato Siracusa. La società si aspetta un altro pienone, di sabato sera, per supportare una delle corazzate del girone.

Info prevendita

“È in corso la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Monopoli, valevole per la terza giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” sabato 6 settembre alle ore 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it, ai botteghini in Piazza Spedini ed in tutte le rivendite autorizzate.

Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità”.

I prezzi

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti € 16

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

