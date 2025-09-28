Il Catania non sa più vincere, terzo pari di fila: a Cerignola finisce 0-0

Una settimana di pareggi. 0-0, 1-1, ancora 0-0. Il Catania non sa più vincere e, dopo una partenza a razzo, rallenta il cammino e va a meno quattro dalla vetta. In casa dell’Audace Cerignola finisce a reti bianche, dopo i pari contro Sorrento e Trapani. La squadra di Toscano, al netto della sbandata di Cosenza, continua a subire pochissimo, ma mostra anche di avere le polveri bagnate davanti, al netto delle 10 reti nelle prime due in casa.
La partita
La gara è equilibrata, nessuna delle due prevale sull’altra, anche se le occasioni non mancano. La prima è di Casasola, poi prendono campo i padroni di casa e ci provano con Emmausso e Cuppone due volte. Risposta rossazzurra con Lunetta, ma nella seconda parte i ritmi calano e anche le occasioni. L’ultima, prima di un possibile rigore per i locali, poi annullato, è sempre con Lunetta, a ridosso del duplice fischio. Preoccupazione, per Toscano, per un infortunio a Forte, sostituito da Jimenez.
La ripresa si apre con un copione simile: Cuppone ci prova due volte in avvio, poi esce fuori il Catania, con il neo entrato Cicerelli e ancora con Lunetta, tra i più pericolosi. Sempre a lui, al 68′, annullato un gol per un gallo commesso. E’ l’occasione più importante della partita, fino alla risposta dell’Audace Cerignola, che colpisce una traversa con Russo. Ancora pericolosi i locali con Gambale, mentre l’ultimo sussulto pugliese e è con Moreso, ma Dini respinge. Qualche rischio nel finale per gli etnei, ma alla fine termina 0-0.
Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C
Domenica 28 settembre
Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23 1-0
Ore 15.00
Benevento-Trapani 2-0
Casarano-Salernitana 2-2
Crotone-Casertana 0-1
Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania 0-0
Latina-Altamura 0-0
Siracusa-Cosenza 0-1
Ore 20.30
Monopoli-Cavese
Lunedì 29 settembre
Ore 20.30
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 16
- Salernitana 16
- Cosenza 12
- Casarano 12
- Catania 12
- Casertana 11
- Crotone 11
- Potenza 11
- Monopoli 11*
- Audace Cerignola 10
- Latina 8
- Altamura 7
- Picerno 6*
- Foggia 6*
- Giugliano 5*
- Trapani 4 (-8)
- Atalanta U23 4
- Sorrento 3*
- Siracusa 3
- Cavese 2
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata
Venerdì 3 ottobre
Ore 20.30
Latina-Benevento
Sabato 4 ottobre
Ore 14.30
Atalanta-Foggia
Ore 17.30
Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14.30
Casertana-Casarano
Catania-Siracusa
Salernitana-Cavese
Trapani-Giugliano
Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza