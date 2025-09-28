Il Catania non sa più vincere, terzo pari di fila: a Cerignola finisce 0-0

Una settimana di pareggi. 0-0, 1-1, ancora 0-0. Il Catania non sa più vincere e, dopo una partenza a razzo, rallenta il cammino e va a meno quattro dalla vetta. In casa dell’Audace Cerignola finisce a reti bianche, dopo i pari contro Sorrento e Trapani. La squadra di Toscano, al netto della sbandata di Cosenza, continua a subire pochissimo, ma mostra anche di avere le polveri bagnate davanti, al netto delle 10 reti nelle prime due in casa.

La partita

La gara è equilibrata, nessuna delle due prevale sull’altra, anche se le occasioni non mancano. La prima è di Casasola, poi prendono campo i padroni di casa e ci provano con Emmausso e Cuppone due volte. Risposta rossazzurra con Lunetta, ma nella seconda parte i ritmi calano e anche le occasioni. L’ultima, prima di un possibile rigore per i locali, poi annullato, è sempre con Lunetta, a ridosso del duplice fischio. Preoccupazione, per Toscano, per un infortunio a Forte, sostituito da Jimenez.

La ripresa si apre con un copione simile: Cuppone ci prova due volte in avvio, poi esce fuori il Catania, con il neo entrato Cicerelli e ancora con Lunetta, tra i più pericolosi. Sempre a lui, al 68′, annullato un gol per un gallo commesso. E’ l’occasione più importante della partita, fino alla risposta dell’Audace Cerignola, che colpisce una traversa con Russo. Ancora pericolosi i locali con Gambale, mentre l’ultimo sussulto pugliese e è con Moreso, ma Dini respinge. Qualche rischio nel finale per gli etnei, ma alla fine termina 0-0.

Risultati 7ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 28 settembre

Ore 12.30

Potenza-Atalanta U23 1-0

Ore 15.00

Benevento-Trapani 2-0

Casarano-Salernitana 2-2

Crotone-Casertana 0-1

Ore 17.30

Audace Cerignola-Catania 0-0

Latina-Altamura 0-0

Siracusa-Cosenza 0-1

Ore 20.30

Monopoli-Cavese

Lunedì 29 settembre

Ore 20.30

Giugliano-Sorrento

Picerno-Foggia

Classifica Serie C Girone C

Benevento 16 Salernitana 16 Cosenza 12 Casarano 12 Catania 12 Casertana 11 Crotone 11 Potenza 11 Monopoli 11* Audace Cerignola 10 Latina 8 Altamura 7 Picerno 6* Foggia 6* Giugliano 5* Trapani 4 (-8) Atalanta U23 4 Sorrento 3* Siracusa 3 Cavese 2

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 8ª Giornata

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia

Ore 17.30

Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Catania-Siracusa

Salernitana-Cavese

Trapani-Giugliano

Ore 17.30

Altamura-Potenza

Sorrento-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza