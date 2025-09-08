Il capo del calcio mondiale nella casa di un simbolo mondiale: il presidente della FIFA Infantino in visita al Museo per i Bronzi

Giornata intensa a Reggio Calabria, quella di sabato, per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il capo del calcio mondiale è tornato nel suo luogo d’origine: la mattina ha ricevuto il conferimento della cittadinanza onoraria, il pomeriggio il Premio Granillo e la sera ha assistito alla partita di “Serie A – Operazione Nostalgia”. In tutto ciò, ha anche trovato il tempo per fare un salto al Museo Archeologico, la casa dei Bronzi di Riace.

“Alcuni scatti della visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria del Presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria. Accolto dal Direttore Fabrizio Sudano, il Presidente ha potuto ammirare i Bronzi di Riace e i capolavori della Magna Grecia: un patrimonio che continua a raccontare la storia del nostro territorio” si legge in un post del Museo. A margine tutte le foto.