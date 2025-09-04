Il 2 ottobre la 57ª Giornata del Credito | PROGRAMMA

Giovedì 2 ottobre, presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, si terrà la 57ª Giornata del Credito. “Banche, assicurazioni e altri intermediari per la crescita del Paese” è il titolo scelto per l’evento. “Come indicizzare la ricchezza finanziaria delle famiglie a sostegno della prosperità economica e dell’inclusione sociale” il sottotitolo che accompagna la locandina in calce all’articolo con il programma completo.

“Credo che, in tempi così turbolenti sul piano internazionale e ricchi di evoluzioni sul fronte finanziario interno, sia opportuno non sperdersi e concentrarsi su fenomeni più vicini alla nostra realtà, soprattutto per quegli aspetti positivi che possono aiutarci nella prospettiva e nella speranza. – lo afferma il Cav. del Lavoro Ercole Pellicanò – La ricchezza finanziaria del Paese è un assett determinante che, incanalata al meglio nel circuito produttivo, può consentire di dare slancio, con l’intervento delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari, ai processi di crescita.

Tali aspetti saranno approfonditi nella Giornata, consentendo anche di stimolare pensieri e orientamenti, considerando l’autorevolezza dei discussants“.