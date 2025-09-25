“Idee e Proposte di Noi Moderati”, incontro a Reggio Calabria in vista delle regionali

Il coordinatore provinciale di Noi Moderati Reggio Calabria, Nino Foti, è lieto di invitare la stampa alla Conferenza Stampa dal titolo: “Idee e Proposte di Noi Moderati” in programma a Reggio Calabria all’Èhotel (Via Giunchi) venerdì 26 settembre alle 11.00. Saranno presenti, tra gli altri, i candidati della circoscrizione Sud alle Elezioni Regionali del 5-6 ottobre 2025, a sostegno del candidato Presidente Roberto Occhiuto.

Introduce:

Antonio Eroi, Dirigente Nazionale Noi Moderati

Intervengono:

On. Nino Foti, Coordinatore Provinciale Noi Moderati Reggio Calabria

On. Giuseppe Galati, Coordinatore Regionale Noi Moderati Calabria

On. Ilaria Cavo, Presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati e Vicepresidente X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo).

