Hockey su Prato, SSD UniMe a valanga nel derby di Coppa Federale: 10 a 0 a Barcellona 

Vittoria bella e rotonda per la SSD UniMe che, nella seconda giornata di Coppa Federale, supera con un perentorio 10-0 una PGS Don Bosco Barcellona scesa in campo al Dusmet con una formazione imbottita di giovanissimi. Partita sin da subito in discesa per i grigio azzurri che, nonostante alcune assenze importanti, mettono in mostra tutto il loro potenziale tecnico e offensivo, con il chiaro intento di rialzare la testa dopo lo stop della giornata d’esordio.

Grande protagonista del match è il giovane Daniele Nicosia, autore di un poker personale. In evidenza anche l’egiziano Khalil, che firma una tripletta (alla quale si aggiungono anche due pali clamorosi), mentre Cristian Visalli conferma il suo ottimo avvio di stagione con una

doppietta bissando la marcatura della gara inaugurale. A completare il tabellino ci pensa Aldo D’Andrea, a segno dal dischetto. La gara si indirizza sin dalle primissime battute in favore dei messinesi, con Nicosia che sblocca il risultato al 1’, seguito dalle reti di Khalil (5’) e Visalli (9’).

Nel secondo quarto arrivano altre tre marcature (D’Andrea su rigore al 18’ e la doppietta di Nicosia al 23’ e 35’), che fissano il punteggio sul

6-0 all’intervallo lungo. Stesso copione della prima parte di gara anche nella ripresa: la SSD UniMe continua a spingere con intensità, trovando altre reti con Khalil (38’), Visalli (46’), Nicosia (48’) e nuovamente Khalil (53’), per il definitivo 10-0. Un test positivo per i peloritani, che controllano l’incontro senza mai rischiare nulla – basti pensare che il portiere Giacomo Manganaro non è stato praticamente mai chiamato in causa – ma che va letto anche in relazione all’avversario, giovane e in piena fase di crescita.

Nell’altro incontro del girone, la Polisportiva Galatea Catania ha espugnato il campo del Valverde Hockey 2018, confermandosi in testa alla classifica. Dopo la sosta di due settimane, la SSD UniMe tornerà in campo in una sfida di ben altro spessore contro il Valverde Hockey, formazione tra le più accreditate per la promozione in Serie B e considerata la squadra da battere della prossima stagione.

Tabellino PGS Don Bosco-SSD UniMe 0-10

Marcatori: Nicosia (1’, 23’, 35’, 48’), Khalil (5’, 38’, 53’), Visalli K. (9’, 46’), D’Andrea (18’ rig.). Arbitri: Fresta e Guadagnino (Catania).

Note: corti 10-1 per SSD UniMe.

Ammoniti: Italia (UniMe), Borgese (PGS Don Bosco).