Hamas scrive a Trump, metà ostaggi in cambio della tregua: i dettagli della lettera

Hamas ha scritto una lettera rivolta al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi dallo scorso 7 ottobre 2023. La notizia, rivelata da Fox News, è stata confermata da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da “un’altra fonte direttamente coinvolta nei contatti“, scrive Ynet.

Il documento, che dovrebbe essere consegnato a Trump entro questa settimana, includerebbe la richiesta di garanzie dirette da parte del presidente repubblicano. Secondo le fonti citate, l’obiettivo dei mediatori è che un cessate il fuoco temporaneo possa riattivare i negoziati, interrotti dopo il tentato assassinio di esponenti di Hamas in Qatar.