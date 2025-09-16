Hamas e gli ostaggi usati come scudi umani: Trump lancia un duro avvertimento

Donald Trump era già stato chiaro nelle scorse ore annunciando la macabra possibilità che, in risposta agli attacchi israeliani avvenuti nella notte, Hamas usasse gli ostaggi in suo possesso come scudi umani. Il presidente americano, ha rincarato la dose con un duro avvertimento nei confronti dell’organizzazione terroristica. Ci saranno “grossi problemi” per Hamas se userà gli ostaggi israeliani come scudi umani.

Ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi per il Regno Unito. “Aspetteremo di vedere cosa succederà, perché ho sentito che Hamas sta cercando di ricorrere al vecchio trucco degli scudi umani, e se lo farà si troverà in grossi guai“, ha detto Trump.