Guerra Ucraina, Trump: “con Putin pazienza si sta esaurendo”. E su Zelensky e il tango…

Con Vladimir Putin la pazienza si sta esaurendo “rapidamente”. È quanto dichiarato da Donald Trump nel corso di un’intervista rilasciata a “Fox and Friends” rispondendo a una domanda in merito ai rapporti con il presidente russo. Trump si è dimostrato abbastanza seccato, e non è la prima volta, sui mancati passi avanti riguardanti la possibile pace in Ucraina.

“La pazienza si sta esaurendo rapidamente, ma per ballare il tango ci vogliono due persone… Quando Putin vuole farlo, Zelensky non lo fa. Quando Zelensky vuole farlo, non lo fa Putin… Dovremo essere molto, molto forti“, ha aggiunto Trump.