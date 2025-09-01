Guerra Ucraina, giovedì Zelensky incontra i leader UE: Trump resta fuori?

StrettoWeb

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà una serie di leader europei a Parigi il prossimo giovedì, nel contesto degli sforzi internazionali per porre fine all’invasione russa e alla guerra in Ucraina. “Stiamo pianificando tale incontro” con i “leader europei”, è quanto rende noto una fonte all’Afp, precisando che “al momento non è prevista” la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Stando alla fonte, il tema principale dei colloqui di Parigi sarà quello delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, oltre “promuovere la diplomazia, perché i russi stanno di nuovo sgusciando via” dagli sforzi per porre fine alla guerra. Dall’incontro di Washington i leader europei hanno fatto più riferimenti a una forza di peacekeeping europea.

Dal canto suo, Trump ha indicato che gli Stati Uniti potrebbero sostenere un eventuale piano europeo di peacekeeping, ma non dispiegherebbero soldati americani in Ucraina. La Russia ha respinto qualsiasi truppa di peacekeeping occidentale, con il Cremlino che la scorsa settimana ha affermato di considerare “negativamente tali discussioni2.