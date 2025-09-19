Grecia a favore di Israele: “Erdogan dice che Gerusalemme appartiene ad arabi? È città ebraica”

Il Ministro della Salute greco Adonis Georgiadis interviene sulla questione israelopalestinese prendendo le difese dello Stato ebraico. Georgiadis mette nel mirino delle sue dichiarazioni Erdogan, presidente della Turchia, che a più riprese ha espresso la sua posizione contraria alle azioni di Israele. “Erdogan dice tutto il giorno che Gerusalemme appartiene agli arabi. Netanyahu gli ha risposto che Gerusalemme è una città ebraica. – afferma – Gerusalemme è davvero una città ebraica. Gli ebrei l’hanno fondata; erano gli abitanti della città santa. Israele è il nostro principale alleato nella Regione, è un avversario centrale della Turchia, e in tutto ciò di cui avremo bisogno in futuro, starà davvero al nostro fianco, se ora staremo al suo fianco“.