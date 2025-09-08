Gravissimo incidente in Calabria: scontro tra 5 auto, statale 107 chiusa al traffico

Calabria: a causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 107

incidente stradale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 51,400, a Celico, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Ultimi approfondimenti di Cronaca