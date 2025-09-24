Grave incidente sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, si scontrano due bus con 100 studenti a bordo: tantissimi feriti | FOTO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata nel comune di Simeri Crichi sulla SS106 per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, due autobus con a bordo circa un centinaio passeggeri per lo più studenti che hanno riportato ferite lievi e contusioni. Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e n. 3 ambulanze per l’assistenza sanitaria. Il transito sulla SS106, nel tratto interessato dal sinistro, su unica corsia a senso alternato sino al termine delle operazioni di soccorso.