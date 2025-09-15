Grande successo per l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele a Catania: ora grande attesa per Messina | FOTO

Ha fatto registrare un grande successo di pubblico il secondo concerto in programma per il Bellini International Context 2025 – promosso anche per questa quinta edizione dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – a Villa Bellini a Catania, domenica 14 settembre, che ha avuto per protagonista l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, diretta da Eliseo Castrignanò: con due interpreti vocali celebri sui palcoscenici internazionali di oggi: il tenore Celso Albelo e il soprano Daniela Cappiello, Programma musicale di grande impegno, dal titolo Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento in cui sono state proposte alcune delle più belle pagine del Belcanto scritte da questi tre compositori.

Un’antologia che ha attraversato il cuore del primo Ottocento operistico, con brani appunto di Rossini, Bellini e Donizetti che hanno coinvolto e rapito il pubblico. Un’ottima premessa che ha anticipato il ruolo centrale di Messina nell’edizione 2025 della manifestazione: dal 19 al 27 settembre infatti il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà un ampio ciclo di appuntamenti che vanno dalla danza al jazz, dal teatro musicale ai recital lirici, pensata per raccontare Bellini con linguaggi diversi.

Il programma

Si comincia venerdì 19 settembre (ore 10.30) e sabato 20 settembre (ore 21) con Bellindanza, coreografie di Mariangela Bonanno e Alice Rella, regia di Valerio Vella: uno spettacolo che unisce le celebri melodie belliniane, il canto e la danza. Una proposta anche al mattino per i turisti o per chi arriva da più lontano, con il soprano Giulia Greco, il pianista Salvatore Messina e la Marvan Dance Company.

Lunedì 22 settembre, alle ore 21, è in programma Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile, incontro teatrale e musicale da un’idea di Gianna Fratta, con gli attori Vincenzo De Michele (Bellini) e Giampiero Mancini (Paganini), il violinista Ettore Pellegrino, il Quartetto di Stefano Di Battista con la voce di Nicky Nicolai, e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Marco Moresco.

Martedì 23 settembre (doppio orario per favorire anche l’afflusso dei croceristi, ore 10.30 e 21) Bellini – Composizioni da camera in jazz, rivisitazioni in chiave jazzistica delle più belle arie e roma e da camera del compositore catanese eseguite dal Corelli Jazz Combo, compagine sorta all’interno del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina.

Mercoledì 24 settembre, ore 21, uno del gli appuntamenti più attesi della rassegna: Norma in Jazz del celebre trombettista Paolo Fresu che reinterpreta l’eroina belliniana con gli arrangiamenti di Paolo Silvestri e l’Orchestra Jazz del Mediterraneo.

Venerdì 26 settembre, alle ore 21, si torna al repertorio tradizionali con il concerto dal titolo Tra Bellini e Donizetti. Recital del soprano Klara Kolonits e del mezzosoprano Alessia Nadin con il pianista Salvatore Messina.

Sabato 27 settembre (ore 10.30 e ore 21) il Teatro Vittorio Emanuele e il pubblico saranno travolti dall’entusiasmo e dalla forza comunicativa della Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca che, prima con ottoni e percussioni, poi con l’organico completo, proporranno due programmi differenti: Bellini in Brass! e Frequency: la linea del canto romantico.

Un intreccio tra musica e danza

“Proporre – in qualche caso, riscoprendone parti più ricercate – la musica di Bellini secondo canoni classici, certamente; ma anche ripensando e rivisitando il suo magnifico repertorio alla luce di nuovi generi (il jazz, per esempio; ma non solo), cercando in questo modo di coinvolgere e interessare un pubblico sempre più vasto e diversificato; non disdegnando, poi, anzi trovando creativamente il modo, di accostare alcune delle pagine più famose del Cigno catanese con quelle di altri grandi musicisti del suo tempo o dei decenni successivi (che, per loro stessa ammissione, hanno guardato a lui come modello, attingendo a piene mani, rifacendosi e prendendo ispirazione)” dice Matteo Pappalardo, direttore artistico della sezione Musica e Danza del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Questo, in sintesi sottolinea il Direttore Artistico – il senso, questa la ratio delle nostre scelte, in piena condivisione con gli intendimenti della Sovrintendenza di questo Ente (e d’intesa, naturalmente, con il CdA) e nel solco tracciato in questi anni dalla direzione artistica della rassegna. Ne è scaturita una serie di concerti che spazia dallo spettacolo di danza Bellindanza della coreografa Mariangela Bonanno e del regista Valerio Vella) al recital lirico a Villa Bellini, con l’Orchestra del Vittorio Emanuele e con il grande tenore Celso Albelo e uno dei giovani soprani emergenti non solo del panorama nazionale, come Daniela Cappiello; e poi a Messina, il recital di Klara Kolonits e Alessia Nadin, meravigliose interpreti che due anni fa si sono fatte applaudire nei panni rispettivamente di Norma e Adalgisa, in una riuscita edizione della Norma al Teatro Vittorio Emanuele”

“dall’incontro (im)possibile tra Bellini e Paganini (formula già assai apprezzata nella scorsa edizione alla Villa Bellini di Catania e che riproporremo nel nostro Teatro, con la direzione ancora una volta dell’insostituibile Roberto Molinelli) alla raffinata ed entusiasmante Norma in Jazz, con Paolo Fresu e l’Orchestra del Mediterraneo; e infine due attese performance poste a chiudere la serie, Bellini in Brass e Bellini Frequency: la linea del canto romantico”, affidate alla bravura e all’entusiasmo dei giovani musicisti della Youth Orchestra – prima, solo ottoni e percussioni; poi, l’intera compagine orchestrale – del Teatro Massimo di Palermo, sotto la sapiente guida della “bacchetta” messinese Michele De Luca. Ricette e formule – alchimie, forse – studiate sempre nel massimo rispetto delle partiture, cercando di attirare le generazioni più giovani e, più in generale, di meritare la considerazione e l’attenzione del pubblico; innamorato, come noi, delle atmosfere e delle melodie che Bellini seppe creare. Vi aspettiamo!” conclude.

Gli eventi del Bellini International Context sono a ingresso gratuito su prenotazione (salvo Il pirata a Catania, unico spettacolo a pagamento). Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.belliniinternationalcontext.it.