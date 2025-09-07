Grande sorpresa al Roma Club di Reggio Calabria: spuntano Perrotta, Pizarro e Tonetto (che poi fanno visita al Museo dei Bronzi)

Una sorpresa graditissima, una grande emozione. Questa mattina, i tre ex calciatori della Roma Perrotta, Pizarro e Tonetto hanno fatto visita al Roma Club di Reggio Calabria. I giocatori, che hanno fatto parte della squadra che con Spalletti ha vinto Coppe Italia e sfiorato Scudetti – erano gli anni post Calciopoli con l’Inter a dominare – erano presenti ieri sera in città per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Dopo aver presenziato alla partita, scendendo in campo, questa mattina hanno regalato un momento di gioia ed emozione ai tifosi romanisti presenti sullo Stretto. I tre ex giocatori, con alcuni componenti, hanno poi passeggiato sul Lungomare, entrando anche al Museo per visitare i Bronzi di Riace.