Global Sumud Flotilla, presidio a Reggio Calabria: pronta l’iniziativa organizzata dal Coordinamento Pro Palestina Reggino

Giovedì 4 settembre 2025, il Coordinamento Pro Palestina Reggino “aderisce alla mobilitazione nazionale lanciata dalla Global Sumud Flotilla e organizza un presidio in Piazza Italia alle ore 18:00, per manifestare solidarietà attiva alla più ambiziosa iniziativa civile mai promossa in mare a favore della rottura dell’assedio di Gaza. Oltre 50 imbarcazioni, provenienti da decine di porti mediterranei e con delegazioni di almeno 44 Paesi, convergeranno verso Gaza per sfidare l’assedio — illegale e criminale — imposto da Israele. L’obiettivo è portare solidarietà e beni di prima necessità alla popolazione di Gaza, colpita da continui attacchi militari e dalla carestia, prodotta e utilizzata da Israele come arma di guerra. Questa iniziativa non è solo una consegna di aiuti umanitari: è un’azione politica per rompere il blocco e contrastare il genocidio in corso”. E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento per la Pro Palestina.

“Nei giorni scorsi, in occasione della partenza di alcune imbarcazioni da Genova, decine di migliaia di persone hanno contribuito in tempi rapidissimi alla raccolta di beni essenziali e hanno partecipato ad una imponente manifestazione in sostegno della popolazione palestinese e della missione della Global Sumud Flotilla. Mentre Israele minaccia di arrestare i volontari che si imbarcheranno verso Gaza e di riservare loro lo stesso trattamento inflitto ai cosiddetti “terroristi”, i popoli dimostrano che il tentativo di invisibilizzare la sofferenza palestinese non funziona: partiranno dieci, cinquanta, cento, mille imbarcazioni. Se lo Stato Israeliano dimostra di considerare un pericolo la solidarietà concreta alla popolazione di Gaza, diventa ancora più necessario far sentire la nostra voce, ribadire che questa missione è espressione della volontà dei popoli, che vogliono la fine del genocidio a Gaza e la libertà della Palestina”.

“Rispondere all’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla significa anche voler restituire il mare a Gaza, sostenere il diritto del popolo palestinese all’accesso alle risorse e alla libertà di movimento, ribadire la solidarietà internazionale a tutte le comunità che lottano per la propria liberazione. È il momento di chiedere al governo italiano di agire, imponendo embargo e sanzioni allo Stato criminale israeliano”.

Appuntamento per giovedì 4 settembre

“Invitiamo la cittadinanza, le reti sociali, le associazioni, i movimenti a partecipare al presidio giovedì 4 settembre alle ore 18:00 in Piazza Italia, a Reggio Calabria, portando cartelli, messaggi di solidarietà, bandiere, numeri e voci: perché la voce di Reggio Calabria si unisca a quella di centinaia di luoghi nel mondo che ripetono: “When the world stays silent, we set sail”, a tutte le voci che chiedono la libertà per la Palestina” si chiude la nota.