Giuseppe vs Peppe? No! Falcomatà rifiuta il confronto con Scopelliti: “dove sta? L’ho invitato e si è squagliato”

Giuseppe Falcomatà rifiuta il confronto con Giuseppe Scopelliti. L’attuale Sindaco di Reggio Calabria, candidato al Consiglio Regionale, deve ancora fornire una risposta – positiva o negativa – ad Antonella Grippo, conduttrice del programma tv “Perfidia”, su LaC Tv. Quest’ultima avrebbe voluto mettere a confronto i due nella puntata che andrà in onda il prossimo giovedì 2 ottobre, ma il primo cittadino è praticamente scomparso. La risposta è arrivata solo dall’ex Governatore, che sarà comunque ospite della puntata, ma senza Falcomatà.

A riferirlo è la stessa giornalista, che nel corso dell’ultima puntata di “Perfidia” si è lasciata andare a una battuta: “mi aiuti a cercare Falcomatà, che non lo trovo? Da quando l’ho invitato a venire qua con Scopelliti, si è squagliato. Dove sta Falcomatà? Gli ho detto: ‘vieni qua a fare qualcosa con Scopelliti’, ma non mi ha risposto” ha detto. Dopo aver ricevuto l’invito, il Sindaco ha preso tempo, comunicando che avrebbe dato risposta sulla sua presenza o meno in puntata. Alla fine, però, riprendendo le parole di Antonella Grippo, “si è squagliato”.

Non si conoscono i motivi. Di certo c’è che Falcomatà ha rifiutato il confronto con Scopelliti. Il Sindaco è già stato ospite di “Perfidia” più volte, senza problemi, e un’assenza in questo caso (non motivata) non può non far riflettere sul fatto che possa temere l’avversario, il confronto stesso. Anche perché nello stesso programma saranno presenti anche leader nazionali, pronti a confrontarsi in vista delle regionali. E se hanno accettato loro, non si capisce perché Falcomatà abbia dovuto temporeggiare, lasciando scivolare la cosa…