Giuseppe Conte a Galatro: “il Governo se ne infischia delle esigenze degli italiani”

Conte a Galatro: "questo governo, questa maggioranza, addirittura tiene in scacco il Parlamento per un evento elettorale nelle Marche"

Giuseppe Conte

“Questo governo, questa maggioranza, addirittura tiene in scacco il Parlamento per un evento elettorale nelle Marche. Devono andare con tutta la grancassa a fare promesse elettorali nelle Marche per Acquaroli. Le hanno già fatte inutilmente in altre regioni. Però di fatto il Parlamento non lavora più per questo evento. E attenzione, hanno ancora oggi, dimostrando di infischiarsene delle esigenze degli italiani, detto no ai nostri emendamenti in commissione al Senato sul salario minimo“. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte che oggi, a Galatro (Reggio Calabria), ha visitato la diga del Metramo.

“Per loro, quindi, che gli italiani prendano i salari più bassi d’Europa e addirittura ci sia uno sfruttamento della manodopera con 2,3, 4, 5 euro l’ora va benissimo“, conclude Conte.

