Giuseppe Conte a Galatro: “il Governo se ne infischia delle esigenze degli italiani”

“Questo governo, questa maggioranza, addirittura tiene in scacco il Parlamento per un evento elettorale nelle Marche. Devono andare con tutta la grancassa a fare promesse elettorali nelle Marche per Acquaroli. Le hanno già fatte inutilmente in altre regioni. Però di fatto il Parlamento non lavora più per questo evento. E attenzione, hanno ancora oggi, dimostrando di infischiarsene delle esigenze degli italiani, detto no ai nostri emendamenti in commissione al Senato sul salario minimo“. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte che oggi, a Galatro (Reggio Calabria), ha visitato la diga del Metramo.

“Per loro, quindi, che gli italiani prendano i salari più bassi d’Europa e addirittura ci sia uno sfruttamento della manodopera con 2,3, 4, 5 euro l’ora va benissimo“, conclude Conte.