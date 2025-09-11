Girifalco, truffa anziana fingendosi carabiniere: arrestato in flagranza

Nei giorni scorsi, la polizia ferroviaria di Salerno in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Girifalco ha tratto in arresto in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso, perpetrata ai danni di una donna anziana di Girifalco, un soggetto di origine ucraina ma con residenza in Campania.

Il presunto autore del fatto criminoso avrebbe contattato un’anziana donna di Girifalco, vedova e che viveva sola in casa, e, qualificandosi falsamente come carabiniere, le avrebbe rappresentato che il di lei figlio era rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale richiedendole la corresponsione di una somma, funzionale a risarcire la controparte gravemente ferita e preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro. Facendo leva sulla estrema vulnerabilità della persona offesa, l’uomo riusciva ad ottenere la disponibilità di euro 400,00, più numerosi preziosi ed oggetti in oro tra cui la fede nuziale della donna e si allontanava.

Grazie alla segnalazione della persona offesa, resasi conto del raggiro subito, i militari della Compagnia di Girifalco avviavano tempestive e puntuali indagini che consentivano di individuare e risalire all’uomo che nel frattempo recatosi alla stazione ferroviaria aveva preso il primo treno per la Campania.

Grazie alla sinergia tra le forze di polizia, lo stesso veniva individuato e fermato a Salerno dagli agenti del distaccamento della Polizia Ferroviaria che recuperavano anche l’intera refurtiva. All’esito del giudizio direttissimo, l’uomo è stato destinatario di provvedimento cautelare in carcere. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.