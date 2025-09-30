Giornalismo in lutto: è morto a Cosenza Santi Trimboli

Giornalismo, sportivo e non solo, e calabrese e non solo, in lutto per la morte di Santi Trimboli. Aveva 80 anni e si è spento a Cosenza. Una vita in Rai, 25 anni nella sede Rai della Calabria, è stato vice caporedattore e volto noto di TGR Calabria. Gran parte della sua carriera l’ha dedicata allo sport e al calcio, collaborando con “Tutto il calcio minuto per minuto”, “Stadio Sprint”, “90° Minuto” e “La Domenica Sportiva”, con cui ha seguito le squadre calabresi, dalla Reggina in Serie A alle varie Crotone, Cosenza e Catanzaro.

Giornalista professionista dal 1973, ha collaborato anche con il “Corriere del Giorno” di Taranto, la “Gazzetta del Sud”, il “Giornale di Calabria”, il “Corriere dello Sport”. E’ stato anche docente di “Etica della comunicazione” e del “Sistema dei mass media” all’Università della Calabria.

Il cordoglio di Occhiuto

“La Calabria dice addio a Santi Trimboli. Un maestro del giornalismo, storico volto e voce della Rai Tgr e dei principali programmi sportivi nazionali. Un signore e un grande professionista, cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.