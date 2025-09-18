Giorgia Meloni: “con questo Governo l’Italia è diventata punto di riferimento dell’Occidente, adesso tutti vogliono investire da noi”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco del comizio del centrodestra ad Ancona a sostegno di Francesco Acquaroli per le regionali nelle Marche: “Con questo governo l’Italia è diventata una Nazione capace di essere un punto di riferimento per l’Europa e l’Occidente. Noi siamo fieri di quello che siamo. In tre anni noi abbiamo stretto accordi che porteranno o stanno portando in Italia circa 80 miliardi di euro di investimenti esteri. La nostra è una alleanza solida. Fatevene una ragione: stiamo insieme da 30 anni e continueremo a stare insieme“.

“Le Marche sono tornate a farsi valere. Possiamo sempre fare meglio e lo faremo, ovviamente se voi deciderete di confermarci il vostro sostegno… . Quando ho chiesto ad alcuni ‘Insomma, come va nelle Marche Acquaroli? Qualcuno mi ha risposto ‘eh, non è bravo nella comunicazione…’. Guardate questo mi fa sorridere. Fidatevi sempre di più di un politico che fa più di quanto parli e fidatevi sempre meno di un politico che parla più di quanto fa. Sempre, sempre! Chi lavora tanto, a volte si dimentica di spiegarlo bene, delle volte accade anche a me…” continua Meloni.