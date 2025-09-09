Gioia Tauro, le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo: le portatrici e il “tuffo della speranza” | INTERVISTA

Le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo a Gioia Tauro: ai portatori uomini si affiancano le portatrici donne. E i ragazzi fanno diventare tradizione il "tuffo della speranza"

Maria Santissima di Porto Salvo

La tradizione che si rinnova e che si aggiorna. Per la comunità di Gioia Tauro, le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo sono un momento molto atteso e sentito. La Madonna ha un legame molto forte con la sua gente e con il mare, un rapporto dalle radici profonde, ma che non rinuncia all’innovazione. Ai celebri portatori della vara, si sono unite, in tempi più recenti, anche le portatrici donne.

E non solo. I giovani hanno anche reso tradizione il “tuffo della speranza”, un tuffo a mare, nato quasi per gioco, divenuto ormai un rituale che unisce nel segno di Maria. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb il reportage sulle celebrazioni.

Le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo a Gioia Tauro: fede e il tuffo della speranza

Ultimi approfondimenti di Attualità