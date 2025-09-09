Gioia Tauro, le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo: le portatrici e il “tuffo della speranza” | INTERVISTA

La tradizione che si rinnova e che si aggiorna. Per la comunità di Gioia Tauro, le celebrazioni di Maria Santissima di Porto Salvo sono un momento molto atteso e sentito. La Madonna ha un legame molto forte con la sua gente e con il mare, un rapporto dalle radici profonde, ma che non rinuncia all’innovazione. Ai celebri portatori della vara, si sono unite, in tempi più recenti, anche le portatrici donne.

E non solo. I giovani hanno anche reso tradizione il “tuffo della speranza”, un tuffo a mare, nato quasi per gioco, divenuto ormai un rituale che unisce nel segno di Maria. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb il reportage sulle celebrazioni.