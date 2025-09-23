Gioia Tauro, il sottosegretario Savino ha visitato il Porto

Nella giornata di ieri il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, on. Sandra Savino, ha effettuato una visita istituzionale al Porto di Gioia Tauro, primo Porto italiano per traffico in transhipment. Accolta dal Direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Antonio Di Noto, dalla Dirigente del locale Ufficio delle Dogane Rossella Tallarico e dai vertici territoriali della Guardia di Finanza, il Sottosegretario ha incontrato il personale dell’Agenzia, elogiandone la professionalità e l’impegno quotidiano. Sotto la guida degli esperti funzionari che l’hanno accompagnata all’interno dello scalo portuale, l’on. Savino ha potuto apprezzare l’operato di ADM che, con i numerosi controlli effettuati ogni giorno, svolge un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi commerciali leciti, dimostrato dai risultati dell’accertamento, che ha raggiunto i 137 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno

precedente.

Dimostrazione pratica del funzionamento degli scanner

Di grande interesse è stata la dimostrazione pratica del funzionamento degli scanner di ultima generazione in dotazione all’Agenzia che, sotto l’occhio esperto dei suoi analisti, consentono la tempestiva ispezione visiva dei container selezionati per il controllo. Tale strumentazione, come sottolineato dal Direttore Di Noto, insieme all’eccellente coordinamento tra ADM, GdF e le altre Forze di Polizia operanti nel Porto, è stata cruciale negli ultimi anni per il successo nella lotta ai traffici illeciti, con oltre quattro tonnellate di stupefacenti sequestrate nell’ultimo anno.