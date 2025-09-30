Gioia Tauro, altro passo verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028: presentato il logo ufficiale e inviato il dossier

Con grande soddisfazione, il Sindaco annuncia il completamento del secondo step previsto per la candidatura di Gioia Tauro a Capitale Italiana della Cultura 2028. È stato infatti ufficialmente trasmesso il dossier progettuale, un documento articolato e ricco di contenuti che racconta l’identità culturale, storica e sociale della città, e che concorre con autorevolezza tra le città italiane aspiranti al prestigioso riconoscimento. Tra gli elementi qualificanti del dossier, spicca la presentazione del logo ufficiale della candidatura: un segno grafico carico di significato simbolico ed estetico, che rappresenta un importante momento identitario per la città.

Le sfumature di blu richiamano la vocazione marinara millenaria di Gioia Tauro, mentre le sette linee curve, che si intrecciano in una forma che evoca l’infinito, simboleggiano i sette affluenti del fiume Petrace, cuore narrativo e simbolico del progetto, intitolato “Metauros: porto del mito”. All’interno del logo è ben visibile una “G” stilizzata, a sottolineare la centralità della città nel progetto culturale e nel territorio, accompagnata dal payoff della candidatura: “La cultura è Gioia”. Un binomio che non è frutto del caso, ma una dichiarazione d’intenti: la cultura come forza generatrice di gioia, e Gioia Tauro come luogo privilegiato per coltivarla e diffonderla.

La soddisfazione di Sindaco e Assessore

Il Sindaco Simona Scarcella ha dichiarato: “Presentare alla città il logo ufficiale della candidatura è motivo di grande orgoglio: in questo simbolo c’è il nostro mare, la nostra storia, la nostra identità. È un segno che ci unisce e che parla del futuro che vogliamo costruire insieme”.

L’Assessore alla Cultura Domenica Speranza ha aggiunto: “Il dossier che abbiamo presentato è il frutto di un lavoro corale, serio e appassionato. È un documento che può competere ad alti livelli e che rappresenta con coerenza la visione culturale che abbiamo per Gioia Tauro. La presentazione del logo, inoltre, mantiene fede a un impegno preso in campagna elettorale: dare alla nostra città un’identità visiva, un linguaggio grafico riconoscibile e condiviso. La candidatura al 2028 non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza: un percorso che continuerà anche oltre quella data”. Il Comune di Gioia Tauro prosegue così il cammino verso il 2028 con rinnovato entusiasmo, consapevole che la cultura può e deve essere il motore di una nuova stagione di crescita, partecipazione e bellezza per l’intera comunità.