Giardini Naxos, la Lega punta tutto alle amministrative 2026: Bonaventura eletto nuovo commissario

La Lega per Salvini premier punta ad un’organizzazione capillare nella provincia di Messina, in particolare nei comuni che andranno al voto nella prossima primavera. “Abbiamo la necessità di radicare il partito in tutti i territori – dice Davide Paratore, commissario provinciale della Lega di Messina – per questo, in accordo con il segretario regionale Nino Germanà, abbiamo voluto affidare a Nino Bonaventura, già consigliere comunale, il ruolo di commissario della Lega a Giardini Naxos. Le elezioni amministrative del 2026 interesseranno anche il comune jonico – prosegue Paratore – ed è opportuno lavorare ad un progetto politico che veda la Lega protagonista”. Con questa nomina la Lega avvierà la fase di confronto politico per elaborare una proposta amministrativa per Giardini Naxos. “Sono già al lavoro – afferma il neo commissario cittadino Nino Bonaventura – per organizzare il partito assieme ai militanti per farci trovare pronti all’appuntamento elettorale”