Giallo a Messina, ritrovato un cadavere a Fondo Saccà

Mattinata drammatica nelle case di comunità a Fondo Saccà: è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 73 anni, all’interno della sua abitazione. A chiamare la Polizia sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da alcuni giorni. Insospettiti dalla sua assenza e da un cattivo odore proveniente dalla sua abitazione, si sono allarmati e hanno deciso di chiamare le Forze dell’Ordine, che hanno ritrovato l’uomo privo di vita.

Dai primi controlli non sembrano esserci colluttazioni sul corpo, ma al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Sul posto gli Agenti delle Volanti, la Squadra Mobile, il medico legale e il magistrato di turno. Attualmente gli investigatori stanno tentando di rintracciare eventuali familiari dell’anziano.