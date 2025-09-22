“Gesti scolpiti”: le opere di Jago in mostra al Teatro Antico di Taormina

Presso il Teatro Antico di Taormina è in corso “Gesti scolpiti”, la grande mostra personale dello scultore Jago, che si protrarrà fino al 3 maggio 2026. L’esposizione, organizzata da Aditus e Civita Sicilia, in collaborazione con BAM, mette in dialogo quattro opere di Jago — Impronta Animale (2012), Memoria (2015), Prigione (2016) e David (2024, bronzo) — in un contesto come quello di Taormina, crocevia di civiltà̀ e teatro di memorie antiche.

Le prime tre sculture, scolpite in marmo statuario, ruotano attorno al tema della mano: simbolo di contatto, creazione, affermazione personale. La quarta scultura è quella della David, realizzata in bronzo e alta 181 cm, che reinterpreta in chiave moderna il mito di David e Golia per raccontare una storia diversa, ma sempre pregna di coraggio e rivalsa.

Durante l’inaugurazione della mostra – avvenuta il 4 settembre 2025 – di fronte oltre mille spettatori, l’artista ha compiuto un gesto destinato a far discutere. Armato di nastro adesivo, Jago ha coperto le nudità e la bocca della sua David in segno di protesta contro l’ennesima censura da parte di Meta, che ha oscurato i contenuti social legati all’opera equiparandoli a immagini pornografiche. Attualmente la scultura si presenta ancora con il nastro adesivo; sarà a discrezione dell’artista decidere quando riportare l’opera al suo aspetto originale.