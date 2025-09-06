Germanò a StrettoWeb: “Fratelli d’Italia sempre fedele al valori della destra con orgoglio, scelte personali quelle di chi ha abbandonato la nostra comunità”

“Gentile Direttore, ho letto con attenzione il suo editoriale dedicato alla destra a Reggio Calabria. L’ho fatto cercando di cogliere nel suo scritto riferimenti utili per comprendere se la sua analisi possa davvero rappresentare la realtà politica del nostro partito. E, pur essendo consapevole della innegabile verità dei riferimenti ai rappresentanti storici che hanno fatto la storia della nostra comunità, ritengo possa servire questa mia riflessione”. Lo afferma in una nota inviata a StrettoWeb, Franco Germanò, Responsabile Enti Locali con gli altri Partiti FdI Reggio Calabria.

“Quegli uomini che lei richiama nel suo pezzo sono stati e sono i nostri riferimenti valoriali e culturali e la cornice politica entro cui soggetti come me, con la propria storia personale e politica sempre dalla stessa parte, hanno operato in questi anni sin dalla giovinezza. I valori della destra non sono una cornice che si adatta alle persone, né un vestito che ciascuno può indossare o togliere a piacimento. È esattamente il contrario: sono i valori – quelli storici che hanno radici profonde e quelli nuovi che interpretano le sfide del presente – a dare senso e forza alla comunità politica di Fratelli d’Italia. Sono questi valori a unire e a orientare, non i percorsi individuali dei singoli”.

“Chi sceglie di lasciare questa comunità compie una decisione legittima. Ma è evidente che, troppo spesso, tali scelte rispondono più a logiche personali e a progetti di carattere individuale che a un reale dissenso ideale. La destra italiana, invece, non è un’arena dove prevale l’interesse del singolo: è un patrimonio comune che trova nella militanza, nella coerenza e nel senso di appartenenza la sua linfa vitale. Noi restiamo perché crediamo che non siano le persone a legittimare i valori, ma i valori stessi a rendere autentico il nostro impegno. Restiamo perché la nostra storia non si tradisce e perché i principi di identità, libertà, giustizia sociale e responsabilità nazionale sono validi sempre, non solo quando conviene”.

“Fratelli d’Italia è e rimane la casa di chi mette al centro la fedeltà a questi valori, che rappresentano il vero collante della nostra comunità politica. È su questo fondamento che costruiamo il futuro, distinguendo chi ha scelto la coerenza da chi, invece, ha anteposto logiche personali alla forza di un progetto comune. A Reggio Fratelli d’ Italia condurrà la battaglia elettorale per la regione con una lista in cui sono presenti rappresentanti storici della nostra comunità e personalità del mondo culturale e professionale. Fratelli d’ Italia rappresenta con orgoglio la destra reggina e, senza mai rinnegare la propria storia, ha la capacità di aprirsi e accogliere al proprio interno nuove personalità che hanno deciso di camminare con noi condividendone valori e progetti”.