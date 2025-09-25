Gelbison, la vittoria in casa della Reggina è storica: i campani festeggiano sui social, “il giorno dopo è ancora più bello”

Una giornata storica, in positivo. La Gelbison Cilento ha giocato in Serie C, calcando anche altri campi importanti, ma la vittoria di ieri al Granillo è probabilmente una delle più importanti della storia, se non la più importante. Dall’altra parte, in casa Reggina, è anche una giornata storica, ma in negativo: il punto più basso. Ma se sullo Stretto è un mix di rabbia, frustrazione, contestazione e delusione, per i campani il sapore è invece completamente diverso.

Ovviamente, il club lo celebra al meglio sui social, come aveva già fatto il Real Casalnuovo due anni fa e la Leonforte quasi dieci anni fa. “Il giorno dopo è ancora più bello. Buongiorno così tifosi rossoblù!” si legge sui canali ufficiali della Gelbison, che posta la foto della squadra in festa al termine del match, sotto il settore riservato agli ospiti, accorsi al Granillo in un mercoledì sera di fine settembre. Ma anche per loro è stata una serata storica.