Gaza, Trump: “genocidio? Lo è stato quello del 7 ottobre 2023” | VIDEO

Lo abbiamo scritto spesso, lo ripetiamo perchè la propaganda di Hamas e i megafoni della sinistra, alimentati a ricerca del consenso e moralità, stanno riscrivendo anche il significato delle parole. Per esserci un genocidio, serve “l’intenzionalità di sterminare un gruppo etnico, razziale o religioso, da compiere attraverso lo sterminio degli individui e l’annullamento dei valoro e dei documenti culturali“. Non lo diciamo noi, non è un’opinione, lo dice il dizionario. Per verificarsi un genocidio non servono 1000 o 5000 morti, non serve che il 30 o il 50% delle vittime siano bambini e non anziani. Serve l’intenzionalità. E oggi, quell’intenzionalità, da parte di Israele, non è provata in alcun modo: Israele annuncia in anticipo gli attacchi, colpisce solo obiettivi militari dichiarati, fornisce aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Ed è incredibile come il mondo si sia dimenticato del 7 ottobre 2023. Rispondendo a una giornalista, il presidente USA Donald Trump chiarisce la questione genocidio a Gaza: “quello che è successo il 7 ottobre è un genocidio, cosa ne pensi? Quello è stato un genocidio al massimo livello“. E ha ragione.

Parliamo di intenzionalità: Hamas progetta e mette in atto un attentato terroristico nel quale uccide 1200 israeliani, in maniera brutale, sgozzandoli, trucidandoli, violentandoli. Eh sì, fra di essi c’erano anche donne e bambini che la sinistra sventola solo se morti nella Striscia. Nessun intento militare, nessuna guerra: solo la volontà, conclamata e anche ribadita nel tempo, di ammazzare gli israeliani. Il gruppo terroristico, che nel suo statuto ha scritto, chiaro e tondo, l’obiettivo di “annientare Israele” (più intenzionalità di questa…) ha anche rapito 250 ostaggi, alcuni morti durante la prigionia, altri ancora nelle mani dei jihadisti.

Come siamo arrivati a una sinistra che tace sui massacri dei terroristi e accusa gli ebrei, vittime del più atroce genocidio della storia, di essere i nazisti del 2025?