Gaza, Rubio: “gli autori del massacro del 7 ottobre vanno eliminati. Riconoscere la Palestina rafforza Hamas”

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, dà pieno sostegno a Israele nella guerra contro Hamas

Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato pieno sostegno a Israele nella guerra contro le milizie terroristiche di Hamas.Tutto è iniziato il 7 ottobre quando gli animali barbari hanno rapito persone innocenti. Bisogna eliminare chi ha causato il massacro del 7 ottobre“, ha dichiarato Rubio facendo riferimento al massacro del 7 ottobre 2023 operato da Hamas in cui sono stati uccisi 1200 israeliani e 250 sono stati presi in ostaggio, alcuni dei quali morti durante la prigionia, altri ancora nelle mani dei terroristi.

I passi per riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite non ci avvicinano a una soluzione e rafforzano la posizione di Hamas. Abbiamo avvertito i Paesi che cercano di riconoscere uno Stato palestinese che Israele risponderà alla loro mossa“, ha aggiunto.

Rubio ha messo in guardia anche dall’Iran: “possiede missili a lungo raggio che potrebbero minacciare la stabilità della Regione e dell’Europa. Incoraggiamo i nostri alleati europei a imporre sanzioni all’Iran“.

