Gaza, Rubio: “gli autori del massacro del 7 ottobre vanno eliminati. Riconoscere la Palestina rafforza Hamas”

Il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato pieno sostegno a Israele nella guerra contro le milizie terroristiche di Hamas. “Tutto è iniziato il 7 ottobre quando gli animali barbari hanno rapito persone innocenti. Bisogna eliminare chi ha causato il massacro del 7 ottobre“, ha dichiarato Rubio facendo riferimento al massacro del 7 ottobre 2023 operato da Hamas in cui sono stati uccisi 1200 israeliani e 250 sono stati presi in ostaggio, alcuni dei quali morti durante la prigionia, altri ancora nelle mani dei terroristi.

“I passi per riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite non ci avvicinano a una soluzione e rafforzano la posizione di Hamas. Abbiamo avvertito i Paesi che cercano di riconoscere uno Stato palestinese che Israele risponderà alla loro mossa“, ha aggiunto.

Rubio ha messo in guardia anche dall’Iran: “possiede missili a lungo raggio che potrebbero minacciare la stabilità della Regione e dell’Europa. Incoraggiamo i nostri alleati europei a imporre sanzioni all’Iran“.