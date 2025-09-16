Gaza, Israele ha colpito 850 obiettivi terroristici: pronta l’avanzata di terra

Nella notte italiana di ieri, Israele ha attaccato tramite una forte offensiva dal cielo, attraverso aerei, missili e droni, la Striscia di Gaza. Un attacco dirompente quello ordinato dal Primo Ministro Netanyahu contro Hamas. L’Idf, l’esercito di Israele, ha dichiarato di aver colpito nella scorsa settimana circa 850 obiettivi terroristici e centinaia di militanti a Gaza City.

L’obiettivo è quello di preparare l’ingresso alle truppe impegnate nell’operazione di terra. Lo ha confermato un portavoce delle Idf spiegando che “le attività delle forze israeliane sono iniziate secondo il piano operativo e si amplieranno dopo che sarà fatta una valutazione della situazione“.