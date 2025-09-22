Gambarie, operatore turistico soddisfatto: “è stata una buona stagione estiva, adesso ci prepariamo all’autunno” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico di Gambarie d’Aspromonte analizza la stagione estiva da un punto di vista del turismo: “è stata buona, adesso ci prepariamo all’autunno dove ci saranno varie sagre, nel mese di ottobre, che mirano a valorizzare i prodotti Locali”. “Il nostro bacino? Soprattutto i siciliani, non ci sono stati tanti stranieri nella nostra località“, rimarca.
“La seggiovia? In questo momento è ferma ma speriamo si possa sistemare. La neve? E’ sempre un’incognita, negli ultimi anni è molto poca, speriamo in un’annata diversa”, conclude.