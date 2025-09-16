Gambarie, il Fantabosco continua ad incantare ed accumulare feedback di gradimento

Il Fantabosco di Gambarie continua ad incantare ed accumulare feedback di gradimento. Il parco realizzato principalmente per famiglie, bambini e ragazzi, che richiama la fauna aspromontana e la legenda della Chanson D’Aspromonte, è nato 3 anni fa progettato dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del Sindaco Francesco Malara e lo scorso agosto è stato ulteriormente arricchito con suggestive installazioni richiamanti la Canzone D’Aspromonte che rivive, pertanto, tra i boschi di Gambarie. Il successo dell’area naturalistica è conclamato con dati alla mano, dal numero di visualizzazioni del posto che registra, dalla sua apertura, ben 200.000 view.

Sempre visitabile e suggestivo in qualsiasi stagione, sia con il caldo colore delle foglie autunnali, sia con la candida neve, il Fantabosco si colloca in cima alle attrattive di Gambarie.