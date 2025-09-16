Gambarie, il Fantabosco continua ad incantare ed accumulare feedback di gradimento

Sempre visitabile e suggestivo in qualsiasi stagione, sia con il caldo colore delle foglie autunnali, sia con la candida neve, il Fantabosco si colloca in cima alle attrattive di Gambarie

fantabosco gambarie

Il Fantabosco di Gambarie continua ad incantare ed accumulare feedback di gradimento. Il parco realizzato principalmente per famiglie, bambini e ragazzi, che richiama la fauna aspromontana e la legenda della Chanson D’Aspromonte, è nato 3 anni fa progettato dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del Sindaco Francesco Malara e lo scorso agosto è stato ulteriormente arricchito con suggestive installazioni richiamanti la Canzone D’Aspromonte che rivive, pertanto, tra i boschi di Gambarie. Il successo dell’area naturalistica è conclamato con dati alla mano, dal numero di visualizzazioni del posto che registra, dalla sua apertura, ben 200.000 view.

