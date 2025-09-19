Futura, slitta l’inizio del campionato di Serie A2: si parte il 27 settembre contro Canicattì

Novità in casa Cadi Antincendi Futura. La società comunica un cambiamento nel calendario della prossima stagione sportiva. La prima gara di campionato, relativa al torneo di A2 Elite, inizialmente programmata per venerdì 26 settembre, si giocherà invece il giorno dopo, sabato 27 settembre. L’incontro avrà luogo al Palattinà alle ore 18.30 contro la formazione di Canicattì. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il capitano della squadra, Jean Carlos Cividini che ha commentato con entusiasmo l’inizio di questa nuova avventura.

“Abbiamo grande entusiasmo, abbiamo un nuovo Title Sponsor, molto importante, che ci porta ancora più responsabilità di quello che già abbiamo”.

Sul campionato. “Per le nostre forze secondo me possiamo arrivare in alto, però sempre consapevole che sarà un campionato difficile e con un livello altissimo, ma noi siamo pronti, no? Abbiamo dimostrato già l’anno scorso che anche con tante difficoltà la Futura c’è sempre e questo anno non sarà diverso“.

Infine, un messaggio diretto e sentito per il cuore pulsante della squadra, i tifosi: “noi come squadra daremo tutto per onorare questo nuovo marchio e onorare Lazzaro, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e tutti i tifosi che ci sostengono sempre“.

L’appuntamento per il battesimo in campionato è quindi per sabato 27 settembre alle 18.30 al Palattinà contro il Canicattì, dove la Cadi Antincendi Futura cercherà di iniziare nel migliore dei modi la sua nuova stagione nel frattempo, invece, sabato 20 settembre, atto conclusivo della pre-season con la decisiva sfida della Coppa della Divisione in casa del Polistena.