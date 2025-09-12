Futura, sabato 13 settembre la prima di Coppa della Divisione

Parte la nuova stagione agonistica. I colori giallo-blu della Cadi Antincendi Futura, dopo aver comunicato l’importantissima novità del “Title Sponsor” s’immergono nella nuova formula della Coppa della Divisione. Triangolare, così come da regolamento. Nelle prime due giornate, i giallo-blu giocheranno contro la neopromossa in Serie B, la Gallinese ed in casa del Polistena. Il primo calcio d’inizio della stagione fa parte, a pieno, della pre-season dei Mister Honorio e Martino: calcio d’inizio al Palattinà, casa della Cadi Antincendi Futura, che, sarà, per quest’anno , l’impianto di casa anche della formazione avversaria, la Gallinese.

Come da regolamento, solo uno straniero potrà essere schierato dallo staff tecnico giallo-blu che dovrà scegliere uno tra Vitinho, Pizetta e Honorio. Ancora out Cividini insieme a Minnella, Ficara e Gabriele Squillaci. Si punta a giocar bene, annotare e valutare tutti gli effettivi della rosa e provare a prevalere contro una squadra che ha firmato una cavalcata bellissima dalla C nella passata stagione e che può vantare gli ex Zamboni e Mallimaci. Mister Venanzi è l’allenatore. Prima, dunque, anche per i tifosi giallo-blu, sempre più che presenti per sostenere la causa.