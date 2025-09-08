Futura, la new entry Ficara: “società bellissima, voglio dare il meglio”

È un Gabriele Ficara entusiasta e motivato quello che si presenta ai tifosi della Futura. Il calciatore, giovane pivot di qualità, ha rilasciato le sue prime impressioni dopo l’approdo nella squadra gialloblù, delineando i motivi della scelta e gli obiettivi per la stagione in attesa delle grandissime novità che stanno tenendo in fermento tutti i tifosi della Futura e che verranno divulgate giovedì 11 settembre all’interno di una conferenza stampa dedicata.

Il motivo che ha portato Ficara a ReggioCalabria, è semplice e diretto: “Perché è una bellissima società“, esordisce il giocatore. “E ho visto subito che erano molto interessati a me“, aggiunge, sottolineando come la cortesia e la determinazione del club abbiano fatto la differenza nella decisione finale.

L’ambientamento per un nuovo giocatore è fondamentale, e per Ficara questo passaggio è stato più semplice del previsto. Essendo originario di Reggio Calabria, infatti, conosceva già molto dell’ambiente: “Sì, diciamo che essendo di Reggio conoscevo un po’ tutti, quindi è stato facile scegliere di venire qui“. Un ritorno a casa, dopo gli anni alla Roma, dunque, che passa attraverso il calcio a 5 di alto livello con esperienze azzurre giovanili, significative ed impattanti.

Sulle ambizioni della squadra, il pivot non nasconde il suo ottimismo dopo le prime visioni in allenamento: “Spero più lontano possibile. Ho visto già qualche allenamento, sono abbastanza forti i ragazzi“. Per quanto riguarda invece il suo contributo personale, dopo gli anni in azzurro e le tante soddisfazioni personali, Ficara promette impegno totale: “Spero di dare il mio meglio, sperando di fare più gol possibile“. Una dichiarazione d’intenti che i tifosi della Futura accoglieranno sicuramente con grande favore.

Non potevano mancare le prime impressioni sullo staff tecnico guidato da Tonino Martino ed Humberto Honorio, che hanno colpito positivamente il nuovo arrivato: “Molto bravi, molto alla mano soprattutto“.

Con questo spirito e questa determinazione, Gabriele Ficara si appresta a vivere la sua nuova avventura in gialloblù, pronta ad alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative.