Futura, Gabriele Squillaci: “finalmente in gruppo, voglio vincere con Under e prima squadra”

StrettoWeb

Un sorriso timido ma carico di determinazione. Gabriele Squillaci, giovane promessa della Polisportiva Futura, è finalmente tornato tra i suoi. Dopo l’infortunio patito lo scorso dicembre in casa durante un allenamento, un calvario di mesi fatto di fisioterapia e riabilitazione, il ragazzo ha finalmente impugnato di nuovo il pallone con i compagni. Alla domanda “Come stai?”, la risposta è arrivata immediata e piena di speranza: “Eh, ora sto molto meglio – ha esordito Squillaci – e sto continuando a lavorare per ripartire al meglio”.

Un ritorno atteso, che sa di rinascita e di nuova energia per una squadra che punta in alto. “Finalmente ora sono in gruppo – ha proseguito Gabriele – e continuerò a lavorare per inserirmi”. La voglia di fare bene è palpabile, così come l’emozione di poter condividere di nuovo il campo con suo fratello Alessandro.

Ma il percorso è stato tutt’altro che semplice. Ripercorrere i mesi bui dello stop è ancora doloroso: “È stata molto dura perché ho subito l’infortunio a dicembre. E ancora adesso devo continuare la ripresa per altri due mesi, quindi è passato tanto tempo”, ha confessato il giovane, sottolineando la lunghezza di una prova che ha messo a dura testa il suo carattere.

Ora, però, lo sguardo è solo ed esclusivamente al futuro. E alle sfide che attendono la Futura. “Il mio obiettivo è tornare in forma, più in forma possibile e vincere, fare bene con l’Under e anche in Prima Squadra”.

Un campionato, quello che si prospetta, di altissimo livello: “l’anno scorso siamo volati altissimi Eh, sarà un campionato sicuramente difficile perché ci sono molte squadre di livello, però noi eh diremo la nostra”.

Sulle nuove acquisizioni della rosa, Squillaci non ha dubbi: “Sì, li conosco. Sono dei ragazzi molto forti che sicuramente daranno una mano alla squadra”.

A chiudere l’intervista, un affondo sul rapporto speciale con il fratello Alessandro. Un legame che va oltre il campo e che si trasforma in complicità tra le linee: “Che ti ha detto Alessandro per questo tuo ritorno? È contento?”. Un sorriso più largo ha illuminato il volto di Gabriele: “Sì, sì, è contento del mio ritorno, e dice che faremo un sacco di belle giocate insieme”.

Una promessa, quella dei fratelli Squillaci, che i tifosi della Futura non vedono l’ora di vedere mantenuta.