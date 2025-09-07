Furioso incendio in Sicilia, rischio tossico per la presenza di zolfo. Il sindaco ai cittadini: “state in casa”

Un furioso incendio è divampato nelle campagne di Montevago, ad Agrigento, tra le contrade Cantacorvo, Diesi Capreria e Serafino. Due squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, che stanno interessando diversi punti del territorio. Sono all’opera anche due canadair e un elicottero antincendio, che si riforniscono di acqua nel vicino litorale di Porto Palo di Menfi e che hanno già effettuato diversi lanci. Si teme che il fuoco possa colpire la vicina e pregiata area boschiva all’interno del Magaggiaro.

Il sindaco, Francesco Miccichè, avvisa la popolazione residente che “fino al completamento dei lavori è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l’esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta. La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti”.