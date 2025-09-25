Fratoianni in Calabria: “il nostro obiettivo è vincere le regionali con Tridico. E su Occhiuto…”

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. Evento oggi a Cosenza con Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra: “siamo concentrati sull’obiettivo di vincere le elezioni, di restituire un futuro a una terra che sembra perderlo, che pure invece ha straordinarie risorse, ma anche straordinari problemi e straordinari bisogni. Innanzitutto sul tema dei temi, che è quello della salute, del diritto alla salute, della sanità pubblica. La situazione in questa terra è una situazione terribile, che nega nei fatti a una parte sempre più grande della società calabresi il diritto universale alla salute, che è il diritto più importante”.

“Avs si radica”

“Andiamo a crescere, a radicarci, anche nel Consiglio regionale calabrese, come stiamo facendo in tutta Italia. Avs sta crescendo, è un dato che si sta misurando non solo nelle rilevazioni, nei sondaggi, quelli pubblici e anche quelli non pubblici, è un dato che noi misuriamo ad ogni tornata elettorale e dunque ci aspettiamo che anche in questo caso il risultato possa arrivare. Stiamo lavorando per questo. Naturalmente ogni campagna elettorale ha la sua storia”, rimarca Fratoianni.

“Occhiuto ed il calcolo cinico”

“Occhiuto, con un gran disprezzo delle istituzioni, ha precipitato la regione al voto ben prima che si arrivasse alla scadenza. Lo ha fatto sulla base di un calcolo cinico e del tutto personale. Ancora una volta dimostrando che l’uso privatistico delle istituzioni è quello che fa più male anche alla credibilità della politica e noi, nonostante questo, abbiamo raccolto la sfida e la stiamo portando avanti”, conclude Fratoianni.