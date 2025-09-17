Forza Italia, Tajani: “puntiamo ad essere un riferimento per il centro del centrosinistra”

Forza Italia, Tajani: “non cerchiamo voti tra il popolo di FdI e della Lega, puntiamo al centro del centrosinistra”

Antonio Tajani

“Mancano pochi giorni alla fine della campagna elettorale. Ringrazio tutta Fi perché si sta battendo come se Acquaroli fosse un nostro militante. Non ci risparmieremo in questa campagna elettorale a sostegno di Francesco”. E’ quanto afferma il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ad Ancona.

“Non dobbiamo andare a cercare voti tra il popolo di Fdi e della Lega ma trasformarci in punto di riferimento per il centro del centrosinistra. Il centrosinistra non esiste più, è scomparso, si è sciolto come neve al sole, esiste solo la sinistra”, conclude Tajani.

Ultimi approfondimenti di Politica