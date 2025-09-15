Forte terremoto magnitudo 5.0 tra Libia e Malta: paura nel cuore del Mediterraneo | DATI E MAPPE

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nel cuore del Mediterraneo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato un sisma di magnitudo 5.0, avvenuto alle ore 11:55 italiane, con ipocentro localizzato a circa 9 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato in mare aperto, tra le coste della Libia e dell’isola di Malta. Al momento non si registrano danni a persone o cose, né sono giunte segnalazioni di particolari disagi.

Precedenti recenti nella stessa area

La zona non è nuova ad episodi sismici: lo scorso 11 settembre era stata rilevata un’altra scossa, di magnitudo 4.6, sempre nello stesso settore del Mediterraneo centrale. Una sequenza che conferma la vivacità geologica di quest’area, sebbene i terremoti avvengano generalmente in mare aperto, riducendo l’impatto diretto sulla popolazione. Le autorità locali e i centri di monitoraggio continuano a seguire la situazione, mentre l’INGV mantiene attiva la sorveglianza sismica sull’intera area mediterranea.