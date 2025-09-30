Formazione e PNRR, Di Paola (M5S): “ritardo di Turano gravissimo, a rischio 100 milioni”

“Il colpevole ritardo con cui l’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano sta chiedendo all’assemblea regionale, nell’ultimo giorno utile, l’approvazione della norma specifica sui nuovi corsi per non perdere fondi del PNRR è un fatto gravissimo. Si tratta di una dimenticanza che potrebbe costare al nostro Paese 100 milioni di euro di fondi PNRR. Anche le scuse accampate da Turano sulla chiusura estiva dell’aula non stanno in piedi. L’assessore consegni le sue dimissioni in capigruppo prima dell’eventuale voto in aula”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, a proposito della vera e propria corsa contro il tempo che l’Assessore regionale all’istruzione e formazione Mimmo Turano, chiede al parlamento regionale per fare votare una norma di riforma della formazione professionale con un nuovo elenco di corsi, così come prevede la “missione 7” del PNRR che offre a tutte le regioni, fondi per promuovere una “nuova formazione” professionale.