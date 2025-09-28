Flotilla, ecco quando entrerà nella zona ad alto rischio

“Tra due giorni, la flottiglia entrerà nella zona ad alto rischio, dove la vigilanza globale e la solidarietà sono più necessarie“. E’ quanto viene espresso in un messaggio sul gruppo Telegram della Global Sumud Flotilla, nel quale viene spiegato che le imbarcazioni Yulara e Catalina “sono tornate sulla rotta dopo una breve sosta per valutare problemi meccanici. Ora sono a soli 463 miglia nautiche da Gaza, con un arrivo stimato tra 4 e 7 giorni“.

“Ogni aggiornamento conta. Ogni testimone conta. Per favore, tenete gli occhi su di loro: la loro sicurezza dipende dal fatto che il mondo stia guardando“, conclude il messaggio.