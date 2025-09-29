“Do per scontato che se non succede nulla di più vengano arrestati, questo mi sembra il minimo: metterei la firma perché succedesse solo questo senza nessun altro tipo di conseguenza. Ma auspico che stasera ci sia qualcosa di positivo nel dialogo tra Israele e la Palestina, grazie all’intervento di Trump e non solo, che possa consentire una tregua e in qualche modo cambiare quello che si proponeva di fare la Flotilla“. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa Guido Crosetto a ‘Cinque Minuti’ su ‘Rai1’.

“Prendo atto di ciò che mi ha detto. Ogni tanto ci sono delle cose che si fanno per politica o per necessità di comunicazione, a me interessa il risultato, ovvero preservare la vita di chiunque“. Ha aggiunto Crosetto riguardo alla parole della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, sul fatto che il governo italiano sarebbe intromesso in una trattativa aperta con il cardinale Pizzaballa. “L’ho incontrata ieri e non mi ha detto nulla – ha spiegato Crosetto -, anzi ha ringraziato per quello che il governo ha fatto in questi giorni e l’attenzione con cui il governo tutela dei cittadini italiani che stanno esercitando il loro diritto a portare avanti delle idee o a fare delle manifestazioni di idee, per cui non c’è stato nulla di polemico“.